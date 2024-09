Harde kamper i Sudans hovedstad Khartoum

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Opptrappingen skjer samtidig med at Burhan er i New York der han deltar under den såkalte høynivåuken i FNs hovedforsamling.

Under talen i hovedforsamlingen torsdag anklaget generalen andre land i regionen for å forsyne RSF-militsen med våpen og leiesoldater, men uten å navngi hvilke land han siktet til.

Burhan understreket videre at fredssamtaler bare er aktuelt dersom militsen først legger ned våpnene, og at en fredsløsning må innebære at RSF gir slipp på områdene de kontrollerer.

Artilleri- og flyangrep

En talsmann for regjeringshæren bekreftet torsdag at det er innledet en operasjon i Khartoum-området, men vil ikke kommentere ytterligere.

Fire sivile ble drept og 14 ble såret i torsdagens kamphandlinger i Khartoum-bydelen Karrari, opplyser helsedepartementets talsmann Mohamed Ibrahimen.

Regjeringsstyrkene har også gjennomført flyangrep i Khartoums tvillingby Omdurman, melder medier i landet.

Sivile ofre

Ifølge en talsmann ved FNs menneskerettskontor i Genève, Jeremy Laurence, er minst 78 sivile drept i artilleri- og flyangrep i Khartoum-området siden begynnelsen av måneden.

De siste månedene har kamphandlingene vært verst i El Fasher, hovedstaden i delstaten Nord-Darfur som har vært kontrollert av RSF-militsen siden mai.

Minst 20 sivile ble drept i et artilleriangrep mot en markedsplass i El Fasher sist helg, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk.

Kuppgeneral og krigsherre

Borgerkrigen i Sudan brøt ut i april i fjor. Striden står mellom landets to mektigste menn, hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere nestkommanderende, krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo, ofte omtalt som Hemetti.

Dagalos RSF-milits har sitt utspring i Janjaweed-militsen som det daværende regimet brukte for å slå ned et opprør i Darfur på 2000-tallet.

Burhan ledet militærkuppet i 2019 og ga deretter Dagalo en ledende post i militærjuntaen. Da en sivil regjering etter planen skulle ha overtatt makten i landet to år senere, ledet de to et nytt militærkupp.

Etter sterkt internasjonalt press ble det inngått en ny avtale om sivilt styre, og RSF skulle etter planen innlemmes i hæren. Da røk de to generalene uklar om hvem som skulle ha kommandoen.

Masseflukt

FN anslår at minst 14.000 mennesker er drept og over 33.000 er såret i krigen, og over 10 millioner mennesker er drevet på flukt fra sine hjem.

Ifølge lederen for FNs nødhjelpskontor (OCHA), Edem Wosornu, trues nå 26 millioner mennesker i Sudan av akutt sult.

FN har siden mai lykkes med å bringe matvarehjelp til 2,5 millioner mennesker i landet.