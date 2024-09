Trump skal ha blitt orientert om iranske forsøk på å drepe ham

– President Trump ble brifet tidligere i dag av Office of the Director of National Intelligence om reelle og spesifikke trusler fra Iran om å likvidere ham i et forsøk på å destabilisere og skape kaos i USA, heter det i en uttalelse fra Trumps valgkampstab.

Etterretningsapparatet slår fast at de iranske truslene har intensivert seg de siste månedene, og amerikanske myndigheter jobber med å beskytte Trump og sikre at høstens valg ikke blir rammet, heter det videre.

Drap på iransk general

En pakistansk statsborger som angivelig har bånd til iranske myndigheter, nektet tidligere i september straffskyld for å ha planlagt å drepe en amerikansk politiker som hevn for USAs likvidering av leder Qasem Soleimani for den iranske Revolusjonsgardens elitestyrke.

Mannen hadde nevnt Trump som et mulig mål, men hevnplanene var ikke utarbeidet med mål om å drepe ekspresidenten, opplyser en person med kjennskap til saken til Reuters.

46-åringen ble pågrepet i juli da han forsøkte å forlate USA.

Hackerangrep

Amerikanske myndigheter har tidligere pekt på Iran som ansvarlige for et hackerangrep mot Trumps valgkamp. Hackerne sendte ifølge amerikanske myndigheter eposter med stjålet innhold fra Trump-valgkampen til folk som jobbet med president Joe Bidens daværende forsøk på å bli gjenvalgt.

Iran har avvist USAs påstander om at de forsøker å påvirke amerikansk politikk.

Trump ble utsatt for et attentat i Pennsylvania i juli og kom så vidt fra det med livet i behold, og en mann er tiltalt for drapsforsøk etter et antatt attentat i Florida i september.

Les også: Donald Trump: – Vinner vi her, så vinner vi hele greia (+)

Les også: Frykter at meningsmålingene bommer. Igjen: – Trump blir tøff å slå (+)

Les også: Sju brikker avgjør alt i USA: – Magefølelsen sier Donald Trump (+)