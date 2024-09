FN-sjefen advarer om stigende havnivå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Lavtliggende kystområder er tilholdssted for rundt 900 millioner mennesker. Stigende havnivå medfører en flo av elendighet, sa Guterres onsdag på et møte om farene som kan oppstå ved at havnivået stiger.

– Klimagasser, i stor grad utløst av brenning av fossile energikilder, varmer opp planeten vår, utvider vannet i sjøen og smelter isen, sa Guterres.

Ifølge en studie som FNs klimapanel (IPCC) har sitert, kan fem land – Maldivene, Tuvalu, Marshall-øyene, Nauru og Kiribati, risikere å være ubeboelige innen 2100, og føre til at det oppstår 600.000 klimaflyktninger.

Guterres advarte i talen onsdag om oversvømte lokalsamfunn, forurenset ferskvann, ødelagte avlinger, ødeleggelser på infrastruktur, ødeleggelse av biologisk mangfold og forringelse av økonomier som er avhengig av fiskeri, landbruk og turisme.

Vi kan ikke legge milliarder av menneskers håp og lengsler døde i vannet, sa FN-sjefen.

