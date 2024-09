Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge kildene var Qubaisi et ledende medlem i landets rakettstyrker.

– Et israelsk angrep traff to etasjer i et bolighus i Ghobeiri-området, sier en libanesisk sikkerhetskilde til nyhetsbyrået AFP.

Det libanesiske helsedepartementet sier at minst seks personer er drept og 15 såret i et angrep sør i byen.

IDF bekrefter angrepet, men gir ingen ytterligere detaljer.

– IDF gjennomførte et målrettet angrep i Beirut. Detaljer kommer, heter det i en uttalelse fra militæret.