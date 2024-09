EUs utenrikssjef: Situasjonen i Libanon ligner krig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg kan si at vi nesten er i en fullverdig krig, sier Borrell til journalister mandag kveld.

– Om dette ikke er en krigssituasjon, så vet jeg ikke hva man skal kalle den, legger han til og viser til det høye antallet sivile ofre.

Ifølge libanesiske myndigheter er nesten 500 mennesker drept og mer enn 1600 såret i de israelske angrepene mot Libanon mandag. Flere skal være kvinner og barn, og Unifil, FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon, har uttrykt bekymring for sivile i området.

Borrell sa videre at det jobbes for å stanse eskaleringen, men at «vår verste forutanelser er i ferd med å bli en realitet».

