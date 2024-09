Eide møtte palestinernes president – bekymret for situasjonen på Vestbredden

Mandag møttes de to lederne i forbindelse med FNs 79. hovedforsamling.

– Eskaleringen på Vestbredden, som den seneste tiden kun har blitt verre, undergraver de palestinske myndighetenes mulighet til å styre landet, sier Eide til NTB.

På den okkuperte Vestbredden er minst 679 palestinere drept av israelske soldater og bosettere siden oktober i fjor, og tusenvis er såret.

Eide sier at Abbas takket varmt for den anerkjennelsen av den palestinske staten. Eide mener at verdenssamfunnet ikke kan vente til krigen i Gaza er over før en levedyktig palestinsk stat etableres.

– Realiteten er at tostatsløsningen trues av Israels langvarige okkupasjon, av de mange ulovlige bosetningene og systematiske angrep på palestinske institusjoner, uttaler Eide.

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa uttrykte Abbas at han håper at de europeiske landene som ennå ikke har anerkjent Palestina som stat, vil følge Norges eksempel slik at Palestina vil få fullverdig medlemskap i FN.

