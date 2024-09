Israel forsøker å finne ut om Hamas-leder er drept

Avisa skriver at Sinwar har gjemt seg i tunnelene under Gaza siden angrepet mot Israel 7. oktober i fjor, men at han har hatt kontakt med Hamas-personale utenfor tunnelene og indirekte med andre land gjennom meklere i forbindelse med forhandlingene med Israel.

Han har imidlertid ikke hatt kontakt med noen utenfor Hamas den siste tiden, og det israelske sikkerhetsapparatet forsøker ifølge Haaretz å finne ut om han har blitt såret i et av deres luftangrep, eller om han har brutt kontakt med andre for å forhindre at han blir funnet.

Kilder i sikkerhetsapparatet opplyser til avisa at Israel har bombet tunneler i områder der man har antatt at Sinwar var i skjul, men at de ikke har noen klare beviser på at han er såret, og at det ikke er funnet noen levninger. Sinwar har også brutt kommunikasjonslinjene tidligere, ifølge Haaretz.

Avisa skriver at Sinwars fravær kompliserer de allerede betente forhandlingene med Israel om en våpenhvile og utveksling av gisler ytterligere.

