Genetisk viktig ulv har etablert seg i svensk grensefylke

Ulven blir GPS-sporet, og etter å ha vandret fram og tilbake over grensa virker den å ha slått seg til ro mellom Mora og grensa mot Norge.

– Etter det vi kan se har den også etablert et revir, og vi har opplysninger om at to ulver går sammen, sier Ellinor Theorin i viltnemnda i Dalarna til Siljan News.

Det nye reviret har fått navnet Ryssflon, og elgjegere i området er informert. Folk med husdyr kan spore ulven via GPS-senderen, da den tidligere har angrepet får i området. Ifølge Theorin er det slått fast at det er den samme hannen ved hjelp av en spyttprøve fra et av fårene.

Det ble begjært jakt på ulven for å beskytte husdyr, men dette ble avslått fordi den bidrar med verdifulle gener til den sterkt innavlede ulvestammen i Norge og Sverige.