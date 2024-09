Tyske delstatsvalg følges med argusøyne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

1. september i år ble det høyreekstreme partiet Alternativ for Tyskland (AfD) størst i delstaten Thüringen og nest størst i Sachsen.

SPD er partiet til statsminister Olaf Scholz, men også til Brandenburgs populære delstatsleder, Dietmar Woidke.

Brandenburg, som omgir den tyske hovedstaden Berlin, men ikke inkluderer byen, er den eneste staten i det tidligere kommunistiske Øst-Tyskland som kontinuerlig har blitt styrt av SPD, siden 1990.

Delvis takket være Woidkes popularitet, har SPD holdt unna et gap på rundt 5–6 prosentpoeng på meningsmålingene med AfD.

Woidke sa søndag at partiet hans hadde gått inn i valget mer samlet og mer bestemt fordi medlemmene var klar over at mye sto på spill.

AfDs toppkandidat Hans-Christoph Berndt sa at hans parti er langt sterkere nå enn da det siste delstatsparlamentet ble valgt i 2019.

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Advarer Harris: – Hun ser ut til å gjemme seg (+)

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)