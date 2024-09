De første valglokalene har åpnet i presidentvalget i USA

De tre delstatene som var først ut med å åpne dørene, er Virginia, South Dakota og Minnesota.

Utenfor et valglokale i Arlington i Virginia var det i morgentimene fredag en kø av velgere som ville forhåndsstemme. Flere hadde T-skjorter eller buttons med «Harris-Walz» på, mens andre bar plakater med «Trump-Vance» på.

– Jeg er spent, sier 55 år gamle Michelle Kilkenny.

– Forhåndsstemming, særlig på første dag, hjelper valgkampen og holder entusiasmen oppe, mener hun.

Akkurat som med brevstemmer er det opp til hver enkelt delstat å bestemme når man kan starte med forhåndsstemming. 6. september var North Carolina den første delstaten som åpnet for brevstemmer.

Grunnen til at man kan begynne å stemme så tidlig i USA, er at man vil gi velgerne mulighet til å planlegge når og hvor de kan stemme for å unngå at de blir forhindret.

Ekspresident og nå presidentkandidat Donald Trump har ofte kritisert alt annet enn å stemme på selve valgdagen, som i år er 5. november. Han har gjentatte ganger gitt brevstemmer skylden for nederlaget mot Joe Biden i 2020.

Han har også flere ganger stilt spørsmål ved forhåndsstemming, selv om valgkampapparatet hans framsnakker det.

