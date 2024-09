Massive skogbranner i Portugal – 14 pågrepet for ildspåsettelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brannene har kostet mist sju mennesker livet, og titusener av hektar med skog er svidd av.

Tørke og kraftig vind har gjort at flammene har spredt seg fort. Men det mistenkes at flere av brannene er startet med vilje, og i løpet av uka er 14 personer pågrepet.

Kriminolog Andre Inacio mener et av motivene bak denne typen ildspåsettelser kan være et ønske om å kjøpe nedbrente landområder til redusert pris. I andre tilfeller kan psykiske helseproblemer ligge bak.

Torsdag klarte brannfolk å få kontroll over noen av de verste brannene i den nordlige delen av landet. Men fortsatt pågår skogbranner i andre områder i Portugal.

Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste har brannene ført til de høyeste utslippene av klimagasser i Portugal i september siden denne typen målinger begynte for 22 år siden.

Eksperter har knyttet brannene både til klimaendringene og stigende temperaturer, og til avvikling av jordbruk i mange portugisiske bygder.

Janez Lenarcic, EU-kommissær med ansvar for krisehåndtering, uttalte denne uka at både skogbrannene i Portugal og flommen i Sentral-Europa er et resultat av «klimasammenbrudd».

