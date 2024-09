Kilder: Israel fikk montert inn eksplosiver i personsøkere

Det er avisa New York Times som viser til ikke-navngitte kilder.

Noen av tjenestepersonene opplyser at personsøkerne, som Hizbollah kjøpte fra selskapet Gold Apollo på Taiwan, ble tuklet med før de ankom Libanon.

Det skal i hovedsak dreie seg om modellen AP924, men også tre andre typer som var en del av leveransen.

Nyhetsbyrået Reuters melder at utformingen og klistremerker på personsøkerne viser at de er laget av Gold Apollo.

Viser til europeisk produsent

I en uttalelse til mediene avviser selskapets grunnlegger, Hsu Ching-Kuang, at det Taipei-baserte selskapet har laget de aktuelle enhetene.

– Produktet er ikke vårt. Det har bare vårt varemerke på seg, sier han.

Personsøkerne som eksploderte, er ifølge Hsu laget av et europeisk firma som hadde rettigheter til å bruke varemerket til det taiwanske selskapet. Han legger til at Gold Apollo er et offer i saken.

– Vi er et ansvarlig selskap. Dette er veldig pinlig, sier Hsu.

Han opplyser i en uttalelse at den aktuelle modellen ble produsert og solgt av et selskap ved navn BAC, men avviser å si hvor selskapet holder til.

Taiwans økonomidepartementet opplyser ifølge Reuters at de ikke har registrert noen direkteeksport til Libanon. Departementet mener personsøkerne sannsynligvis har blitt modifisert etter at de ble eksportert.

Eksplosiver og detonator

To kilder opplyser til New York Times at eksplosivene, i så små mengder som én til to unser – tilsvarende omtrent 30 til 60 gram, ble lagt inn ved batteriet. I tillegg skal det ha blitt montert en mekanisme for fjerndetonering.

Minst ni personer er døde og over 2750 personer er skadet etter at en rekke personsøkere eksploderte tirsdag. Eksplosjonene startet nesten samtidig, rundt klokka 15.30 lokal tid, og fortsatte i rundt én time.

Ingen har så langt tatt på seg skylden, men både Libanons regjering og Hizbollah har rettet fingeren mot Israel.

Reuters-kilder: Mossad står bak

To kilder opplyser at det så ut som meldingene kom fra Hizbollah-ledelsen. Tre kilder forteller til New York Times at enhetene var programmert til å pipe i flere sekunder før de eksploderte.

Bilder viser folk med skader i ansiktet og på hendene, samt sår ved hoftepartiet, der mange har hatt personsøkeren festet.

Uavhengige eksperter på cybersikkerhet som har sett bilder fra angrepene, er klare på at størrelsen på eksplosjonene viser at de var forårsaket av eksplosivt materiale.

Til nyhetsbyrået Reuters opplyser en høytstående libanesisk sikkerhetskilde samt en annen kilde at den israelske etterretningstjenesten Mossad monterte inn små eksplosiver personsøkerne. Hizbollah skal ha bestilt 5000 av disse.

For å unngå sporing

Tidligere har kilder med kjennskap til Hizbollahs operasjoner opplyst at gruppen bruker personsøkere som kommunikasjonsredskap på et lavt teknologisk nivå i et forsøk på å unngå sporing fra Israel.

Ifølge den høytstående libanesiske kilden har enhetene blitt fikset på av israelsk etterretning «på produksjonsnivå».

Den iranskstøttede Hizbollah-bevegelsen har sverget hevn mot Israel, der militæret har avvist å kommentere eksplosjonene.

