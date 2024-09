Israels militære øker beredskapen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder IDF selv på sin militærradio onsdag.

Israel venter seg et svar fra den libanesiske Hizbollah-militsen, som skylder på Israel for at de flere hundre personsøkerne eksploderte tilnærmet samtidig. Tolv personer ble drept mens rundt 3000 ble såret. Israel har ikke kommentert angrepet direkte.

Både luftvernet og den militære etterretningen har økt beredskapen, heter det i uttalelsen på militærradioen. En gruppe elitesoldater skal også flyttes fra Gazastripen til grensen mot Libanon.

I løpet av natten ble det holdt møter i militærets hovedkvarter i Tel Aviv for å vurdere situasjonen, ifølge militærradioen.

