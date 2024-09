Den russiske motoffensiven i Kursk er stanset, melder Ukraina

– De forsøkte å angripe oss på flankene, men der ble de stanset. Situasjonen er stabilisert, og i dag er alt under kontroll. De lykkes ikke, sier Oleksiyj Dmytrasjkivskyj.

Han er talsmann for den militære kommandoen som Ukraina har opprettet i de områdene som er under ukrainsk kontroll inne i Kursk i Russland.

Dmytrasjkivskyj opplyste onsdag også at det fortsatt er flere tusen russiske innbyggere i de områdene som nå er under ukrainsk kontroll.

– I noen av tettstedene er det over hundre personer som er blitt igjen, sa talsmannen til AFP.

Militærmyndighetene i Kyiv overrasket Russland og en hel verden da de 6. august krysset grensen og gikk inn i Kursk-regionen. Ukrainske styrker står angivelig langt inne på russisk område og kontrollerer flere titalls russiske byer og småsteder.

Anslagene som ble gjort for en snau uke siden, gikk ut på at ukrainske styrker har kontroll over rundt 1300 kvadratkilometer, men at russerne skal være i gang med et framstøt.

Det er øyensynlig dette framstøtet talsmannen omtalte i statusmeldingen onsdag.

