Tusenvis skadet da personsøkere eksploderte i Libanon: – Ekstremt urovekkende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tilstanden er kritisk for 200 av de skadede, opplyser helseminister Firass Abiad.

Libanons utenriksdepartement beskriver eksplosjonene som «en farlig og tilsiktet israelsk opptrapping» som sammenfaller med trusler om å trappe opp krigen mot Libanon. Hizbollah peker også på Israel og sier landet vil få «sin rettferdige straff».

Israels militære ledelse vil ikke kommentere hendelsen på forespørsel fra blant andre AP og Reuters. USAs utenriksdepartement har avvist at de kjente til hendelsen i forkant, og sier at de ikke vet hvem som står bak. Pentagon understreker også at USA ikke var involvert.

FN er bekymret.

– Utviklingen i dag er en ekstremt urovekkende opptrapping, sier FNs spesialkoordinator for Libanon, Jeanine Hennis-Plasschaert i en uttalelse tirsdag kveld.

Eksperter: Peker mot sofistikert operasjon

Eksplosjonene i de håndholdte personsøkerne skjedde blant annet i Beiruts forsteder og den sørlige delen av Libanon, begge områder der Hizbollah-bevegelsen står sterkt.

Eksperter sier at eksplosjonene peker mot en sofistikert og lenge planlagt operasjon, som muligens kan ha innebåret å infiltrere en leveransekjede og tukle med personsøkerne før de ble importert til Libanon.

Eksplosjonene skal ha begynt flere steder samtidig og fortsatt i en times tid. Hendelsen rammet folk som var på butikken, satt i kafeer og kjørte bil eller motorsykkel.

– Alle her i byen er sjokkerte, mest på grunn av omfanget og metoden, sier Claudio Feo, landdirektør for Libanon i Norsk Folkehjelp, til NTB. Han befinner seg for tiden i Beirut.

Det ser ut til at personsøkerne stort sett ble båret av Hizbollah-medlemmer, men de flere hundre eksplosjonene rammet svært bredt – siden de ble utløst hvor enn bæreren av personsøkeren befant seg.

– Det har vært eksplosjoner og angrep mot Beirut tidligere, men da har det ofte vært veldig målrettede angrep mot blant annet Hizbollah-ledere. Dette her derimot er massivt. På bilder og videoer ser man blant annet eksplosjoner inne i butikker, sier Feo.

Personsøkere eksploderte også Syria, der minst 14 personer ifølge eksilgruppa SOHR er skadet.

Ung jente død

Blant dødsofrene var datteren til et Hizbollah-medlem, opplyser familien hennes og en kilde tett på gruppa.

– En liten jente ble drept i Bekaadalen etter at farens personsøker eksploderte mens han var ved siden av henne, sier slektninger til nyhetsbyrået AFP.

Minst to av de døde er medlemmer av militsen, hvorav en er sønnen til en av bevegelsens parlamentsmedlemmer, ifølge uttalelsen. Det iranske nyhetsbyrået Mehr melder at Irans ambassadør til Libanon, Mojtaba Amani, er blant de sårede.

Libanon har valgt å stenge alle skoler i landet, inkludert universiteter, som følge av hendelsen.

Litiumbatterier

Personsøkerne som eksploderte, var av en helt ny modell som Hizbollah har brakt til landet de siste månedene, opplyser tre sikkerhetskilder til Reuters.

De var utstyrt med litiumbatterier som tilsynelatende eksploderte, opplyser en Hizbollah-kilde til nyhetsbyrået AP.

En kortslutning i et batteri vil kunne føre til utvikling av gass inne i batteriet. I et batteri formet som metallsylinder vil dette kunne gi en rask trykkoppbygging og utløse en eksplosjon, sier forsker Martin Gilljam, som jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), til NTB.

Hvordan personsøkerne faktisk eksploderte, er imidlertid fortsatt uklart.

– Falt om skrikende

Sykehusdirektør Hassan Wazni ved Nabatieh-sykehuset sør i landet sier at pasientene har skader i øynene, ansiktet og på armer og bein. Han hadde tirsdag ettermiddag tatt imot cirka 40 skadede.

– Det er en tragisk situasjon. Bildene og meldingene man får er helt grusomme. Jeg var selv til stede under eksplosjonen i Beirut i 2020, og situasjonen minner litt om den, sier Kirkens Nødhjelps landdirektør for Libanon og Syria, Benedicte Hafskjold, til NTB.

Flere uverifiserte videoer i sosiale medier viser hvordan personsøkerne eksploderer i folks lommer og belter og eierne som faller skrikende på bakken. En Reuters-journalist så tidlig ti Hizbollah-medlemmer som blødde fra sår i Beirut-forstaden Dahieh.

Journalisten melder også at ambulanser gikk i skytteltrafikk til de sørlige forsteder av Beirut, der det rådet tilløp til panikk. Mange mennesker samlet seg ved inngangen til flere bygninger for å undersøke om noen de kjenner, kan ha blitt rammet.

Feo i Norsk Folkehjelp sier at landets allerede pressede helsevesen har blitt fullstendig overbelastet som følge av hendelsen.

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)