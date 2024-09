Trump og Harris på stemmejakt i vippestater

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

58 år gamle Ryan Routh ble oppdaget i buskene på Trump International Golf Club i West Palm Beach søndag ettermiddag.

Trump var ute på banen rundt 400 meter unna, men var ifølge politiet aldri i syne fra stedet der Routh lå skjult, utstyrt med et automatgevær.

Da sikkerhetsvakter åpnet ild mot Routh, flyktet han fra stedet, men ble pågrepet etter en biljakt.

Det antas at han planla et attentat mot Trump. Men siktelsen lyder foreløpig på ulovlig våpenbesittelse.

Ikke skremt

Under et valgmøte i Pennsylvania i midten av juli ble Trumf truffet av en kule i det ene øret, avfyrt av en attentatmann som lå på et hustak i nærheten.

De to hendelsene har imidlertid ikke skremt den 78 år gamle ekspresidenten fra å drive valgkamp, og tirsdag er turen kommet til Michigan, en av de sju viktige vippestatene som vil avgjøre utfallet av presidentvalget 5. november.

Demokratenes kandidat Kamala Harris har ifølge et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene i Michigan, utført av RealClearPolitics, en knapp ledelse over Trump i delstaten.

Harris får 48,3 prosent, mot Trumps 47,6 prosent.

Forspranget hennes, som i midten av august var oppe i 2,4 prosentpoeng, har nå krympet til 0,7 prosentpoeng, og det er derfor høyst usikkert hvem som vil vinne i Michigan.

Svarte velgere

Mens Trump setter inn støtet i Michigan tirsdag, setter Harris kursen for Pennsylvania, også det en viktig vippestat.

Et snitt av de siste meningsmålingene viser at Harris også leder der, men med enda knappere margin enn i Michigan, 48,0 prosent mot Trumps 47,8.

I Pennsylvania skal Harris delta i et forum arrangert av National Association of Black Journalists (NABJ). Der skal hun intervjues av journalister fra Politico, The Grio og radiostasjonen WHYY-FM.

Både Harris og Trump kjemper om de svarte velgernes gunst, og Demokratenes kandidat har i så måte en klar fordel.

Under valget i 2020 stemte hele 92 prosent på Joe Biden, mens bare 8 prosent av de svarte velgerne stemte på Trump, ifølge Pew Research Center.

