Rapperen Diddy pågrepet i New York

Av Alexander Vestrum/NTB

Til ABC News opplyser flere kilder at musikklegenden ble pågrepet av agenter fra Homeland Security Investigations.

Advokat Marc Agnifilo sier i en uttalelse at han og klienten er skuffet over det de mener er urettmessig straffeforfølgelse.

– Han er ikke et perfekt menneske, men han er ingen kriminell, uttaler advokaten ifølge nyhetsbyrået AP.

Ytterligere informasjon om anklagene er foreløpig ikke offentlig kjent.

Bekreftet av statsadvokaten

Statsadvokaten for det sørlige distriktet i New York, Damian Williams, bekrefter i en uttalelse pågripelsen. Han opplyser at den har bakgrunn i en klausulert anklage levert inn av hans kontor.

– Vi regner med å avklausulere anklagen på morgenen og vil ha mer å si på det tidspunktet, sier han sent mandag kveld lokal tid ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge nettstedet TMZ virker det som pågripelsen skjer i forbindelse med den pågående etterforskningen av påstått menneskehandel med seksuell utnyttelse som mål og andre lovbrudd som førte til ransakinger av Combs' boliger i Beverly Hills og Miami.

Det skjedde i slutten av mars i år. Ransakingene ble gjennomført av folk fra Homeland Security Investigations.

Beklaget vold i video

Tidligere i år beklaget den 54-årige rapperen oppførselen sin på en video fra 2016 der han utøver vold mot sin daværende kjæreste, artisten Casandra «Cassie» Ventura. På videoen dytter, drar og sparker Combs den nå 38-årige artisten.

I november i fjor saksøkte Ventura Combs med bakgrunn i påstander om voldtekt og slag gjennom deres årelange forhold. Dagen etter inngikk de to forlik, hvis innhold ikke ble kjent.

Som rapper slo Combs gjennom under navnet Puff Daddy i 1996 med låten «Can't Nobody Hold Me Down», som lå 28 uker på Billboard Hot 100-lista, på det beste som nummer 1. Han har også gitt ut musikk under navnene P. Diddy og bare Diddy.

