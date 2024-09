Mann erkjenner massevoldtekt av kona

Neddopingen med sovepiller og voldtektene skal ha pågått i en tiårsperiode. På tiltalebenken sitter også 50 andre menn i alderen 26 til 74 år. Voldtektene ble filmet.

Rettssaken startet for et par uker siden, men først tirsdag møtte den tiltalte 71-åringen i retten.

– Jeg erkjenner alt jeg er tiltalt for. Jeg er en voldtektsmann, akkurat som alle andre i dette rommet, sa 71-åringen da han forklarte seg, ifølge TV-kanalen BFMTV som er til stede i rettssalen.

Ba om tilgivelse

Han ba også om unnskyldning.

– Jeg er skyldig i det jeg har gjort. Jeg angrer på det jeg har gjort, jeg ber om tilgivelse, selv om det er utilgivelig, sa han.

Også mannens 72 år gamle ekskone er til stede i rettssalen. Hun har insistert på at rettssaken skal gå for åpne dører. Paret levde sammen i 50 år, og hun har forklart at hun aldri noensinne kunne forestilt seg at han kunne gjøre det han gjorde.

– Jeg hadde full tillit til denne mannen, forklarte hun.

Dårlig helse

Forsvarerne hans har tidligere sagt at mannen ønsker å bruke rettssaken til å be familien sin om unnskyldning.

Dommerne har flere ganger måttet utsette mannens forklaring på grunn av hans dårlige helse. Da han møtte i retten i Avignon tirsdag, ankom han med en stokk.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Frankrike, og franske medier har valgt å identifisere både mannen og ekskona.