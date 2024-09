Ghislaine Maxwells sexhandel-dom opprettholdes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

62 år gamle Maxwell er dømt til 20 år i fengsel for å ha rekruttert mindreårige jenter som ble utsatt for overgrep av milliardæren Jeffrey Epstein mellom 1994 og 2004.

Maxwells anke handlet i stor grad om en avtale mellom Epstein og påtalemyndigheten i Florida i 2007. Avtalen innebar at det ikke skulle bli tatt ut tiltale mot Epstein og fire av hans medarbeidere.

Domstolen mente imidlertid at denne avtalen ikke hindret påtalemyndigheten i New York fra å gå til sak. Retten mente også at tiltalen mot Maxwell var innenfor foreldelsesfristen.

En av Maxwells forsvarere sier at hun er sterkt uenig i ankedomstolens avgjørelse, og varsler at hun vil anke saken til høyesterett.

Epstein, med hjelp fra Maxwell, regnes hovedmannen bak overgrepene og festene der det ble hentet inn tenåringsjenter som så ble utnyttet seksuelt av rike og mektige menn. Epstein var selv anklaget for overgrep mot mindreårige jenter og menneskehandel, men han ble aldri stilt for retten ettersom han døde i fengsel.

