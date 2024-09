Dette er von der Leyens nye EU-kommisjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter å ha holdt kortene tett til brystet i to måneder, avslørte von der Leyen tirsdag omsider hvordan hun vil at den nye EU-kommisjonen skal se ut.

Sett med norske briller er dette de viktigste navnene:

Tidligere EØS-general Maros Sefcovic blir EUs nye handelskommissær. Han får også ansvar for å sikre åpenhet mellom EUs institusjoner.

Danske Dan Jørgensen blir EUs neste energikommissær. Han får også en dobbeltrolle som EUs første boligkommissær.

Den nye posisjonen som EUs forsvarskommissær går til litauiske Andrius Kubilius. Han får blant annet ansvar for å få fart på Europas forsvarsindustri. Kubilius får også ansvar for EUs romsatsing.

Kypros’ Costas Kadis blir ny fiskerikommissær. Kadis får også ansvar for å legge fram EUs første havpakt.

Spanske Teresa Ribera blir EUs nye klimakommissær og får ansvar for å se til at medlemslandene iverksetter den store klimalovpakken «Fit for 55» som ble vedtatt i forrige periode.

Polske Pjotr Serafin får den mektige rollen som EUs budsjettkommissær.

Frankrike blir belønnet for å droppe sittende kommissær Thierry Breton i siste sekund – noe von der Leyen skal ha bedt innstendig om på grunn av samarbeidsproblemer – med den store og viktige konkurranseporteføljen. Posisjonen som EUs konkurransekommissær går til Stéphane Séjourné, som også blir visepresident i kommisjonen.

Italias Raffaele Fitto får ansvar for EUs reformarbeid og samhold. Han blir også en av kommisjonens seks visepresidenter.

Svenske Jessika Roswall blir EUs neste miljøkommissær og får også ansvar for å sikre en mer sirkulær økonomi.