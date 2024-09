Mistenkte bak angivelig nytt Trump-attentat har uttrykt støtte til Ukraina

Mannen ble intervjuet av det franske nyhetsbyrået AFP i april 2022 i Kyiv. Der skulle han delta i en demonstrasjon for å støtte ukrainere som var fanget i Mariupol.

– Putin er en terrorist, og han må stoppes. Vi trenger at folk fra hele verden stanser det de holder på med, og kommer hit, sa han da.

Søndag skal denne mannen ha blitt pågrepet for det som kan se ut som et attentat mot Donald Trump, og han sitter nå i varetekt i Florida. 58-åringen ble oppdaget i en busk i nærheten av der den republikanske presidentkandidaten spilte golf søndag ettermiddag.

Ytret seg ofte politisk

Nyhetskanalen CNN skriver at den mistenkte mannen regelmessig har ytret seg om politiske saker og til tider kritisert Donald Trump.

USA har støttet Ukraina siden Russlands invasjon for to og et halvt år siden. Men i januar neste år skal president Joe Biden erstattes av enten visepresident Kamala Harris, som har sagt hun skal fortsette støtten til Ukraina, eller av Trump, som i en debatt forrige uke ikke ville si om han ønsket at Ukraina skal vinne krigen.

New York Times intervjuet også den mistenkte mannen for to år siden etter invasjonen.

– Jeg er villig til å fly to Krakow og reise til den ukrainske grensen som frivillig og kjempe og dø …, skrev han i et innlegg på X i mars 2022, ifølge avisen.

Har blitt pågrepet før

En av Trumps sikkerhetsvakter fra Secret Service oppdaget mannen i en busk. Han klarte først å komme seg unna i svart bil, men etterlot seg en blant annet en AK-47-rifle, to sekker, og et GoPro-kamera før han forsvant.

Sheriffen i Palm Beach, Ric Bradshaw, sier at et vitne tok et bilde av den mistenkte mannens bil og ga det til politiet. Kort tid senere ble han stanset og pågrepet på motorveien Interstate 95 i Martin fylke i Florida.

Ifølge 58-åringens LinkedIn-profil startet han et selskap i 2018 på Hawaii, som bygger lagerhus og småhus.

CNN melder at mannen har blitt pågrepet ved flere anledninger tidligere, blant annet i 2002 for å ha barrikadert seg inne i en bedrift med et våpen for å unnslippe politiet. Mannen skal også ha hatt myndighetene på nakken for ikke å ha betalt skatt i tide.

