USAs økonomi er ved et vendepunkt, mener Biden-rådgiver

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bare to dager før den amerikanske sentralbanken kommer med sitt forventede rentekutt sier Lael Brainard at den amerikanske økonomien har klart kampen mot inflasjonen, som nå kommer ned mot normale nivåer.

– Vi har bladd om til et nytt kapittel, uten tap av arbeidsplasser og svekket vekst. Nå er det viktig å forvalte og beskytte den framgangen som har vært på arbeidsmarkedet, framgår det av talepunkter som Brainard senere mandag skulle framføre i Rådet for utenrikspolitiske forhold i New York.

Brainard er tidligere visesentralbanksjef og leder nå det nasjonale økonomiske råd i Biden-administrasjonen.

Les også: Øystein Sunde: – Halvdan og jeg så på hverandre, og sa: «du og?» (+)

Les også: Jokke: Stadig større etter 60 år (+)

Les også: Uværet herjer – dette bør du sjekke (+)