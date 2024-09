Redningsarbeidere i Gaza: Minst 18 drept – 10 i samme hus

Ifølge en lege ved Al-Awda-sykehuset ble ti drept og 15 såret da et luftangrep rammet boligen til en familie i Nuseirat sentralt på Gazastripen. Gazas sivilforsvar bekrefter dødstallet og sier at angrepet fant sted mandag morgen.

Et annet angrep på en bolig i Gaza by tok livet av seks palestinere og såret en rekke andre natt til mandag. I tillegg er to personer drept i et luftangrep mot en familiebolig i Rafah helt i sør.

Det er ingen tegn til at de israelske angrepene trappes ned, ifølge nyhetsbyrået AFP.

