FBI etterforsker nytt attentatforsøk mot Trump – mistenkt pågrepet

Hendelsen fant sted ved Trump International Golf Club. Ifølge FBI er det snakk om «det som virker som et attentatforsøk».

I tillegg til våpenet fant politiet et sikte, et GoPro-kamera og ryggsekker, opplyser sheriff Ric Bradshaw i Palm Beach fylke i en pressekonferanse.

Politiet mener at den antatte gjerningsmannen ønsket å filme hendelsen, og Bradshaw forteller at vedkommende befant seg på golfbanen, bare noen få hundre meter unna Trump, som spilte golf.

Secret Service-agenter åpnet ild mot den mistenkte. Det er uklart om den mistenkte selv åpnet ild mot Trump eller agentene.

Pågrepet i nabofylket

Politiet fikk melding om skudd ved golfklubben klokken 13.30 lokal tid.

– Et vitne sa at en person hadde hoppet inn i en svart Nissan. Vitnet tok bilde av bilen og registreringsnummeret, sier Bradshaw.

– Vi fant bilen på Interstate 95 på vei mot Martin fylke. Vi varslet sheriffen, og de stoppet bilen og pågrep den mistenkte, legger han til.

Sheriff William Snyder i Martin fylke sier at den mistenkte ble pågrepet ubevæpnet.

– Han er nå i varetekt i Martin fylke, men så snart FBI og Secret Service er klare, så vil han bli tatt hånd om av dem, sier han i et intervju med CNN.

Les også: Funn av en AK-47 etter angivelig attentat

Trump: Jeg vil aldri gi meg

Trump-kampanjen var raskt ute med å melde om at den tidligere presidenten var i trygghet. De ga imidlertid ingen ytterligere detaljer.

Sheriffkontoret i Palm Beach opplyser at ingen er skadet.

– Ingenting vil sinke meg. Jeg vil aldri gi meg, skriver Donald Trump i epost til sine tilhengere, ifølge Sky News.

Han skriver videre at han er og i god behold.

– Jeg vil alltid elske dere for at dere støtter meg. Samhold. Fred. Gjør USA stort igjen, legger han til.

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Det hvite hus orientert

I en uttalelse sier Det hvite hus at president Joe Biden og visepresident og presidentkandidat Kamala Harris har blitt informert om hendelsen.

– Presidenten og visepresidenten har blitt informert om sikkerhetshendelsen på Trump International Golf Club, der tidligere president Trump golfet, heter det i en uttalelse.

– De er lettet over at han er trygg. De vil holdes oppdatert, heter det videre.

På X skriver visepresidentkandidat J.D. Vance at han snakket med Trump før hendelsen ble offentlig kjent – og at Trump «var, forbløffende, ved godt mot».

Attentat i juli

I juli ble Trump utsatt for et attentat under et valgkamparrangement i Butler i Pennsylvania. Han ble da truffet i øvre del av det høyre øret mens han talte til en folkemengde.

Han kom ellers unna uskadd, men en Trump-tilhenger ble drept.

Den antatte gjerningsmannen, 20 år gamle Thomas Matthew Crooks, ble skutt og drept av Secret Service-agenter på stedet. Han hadde skutt fra et tak som lå noen få hundre meter unna scenen der Trump talte.

Ytterligere to andre ble såret i attentatet.

Les også: Jokke: Stadig større etter 60 år (+)

Les også: Anmeldelse: Det glitrer av både sangprestasjoner og kostymer i «The Bodyguard» (+)

Les også: Høstutstillingen: Har vi for mange kunstnere? (+)