Trump-kampanjen: Trump i sikkerhet etter skudd i nærheten av ham

Trumps team har så langt ikke gitt ytterligere detaljer.

Politico-korrespondent Meridith McGraw skriver i en melding på X at skuddene skal ha blitt avfyrt ved en golfklubb i West Palm Beach.

– Flere skudd avfyrt ved Trump National Golf Club i West Palm Beach, der Trump spiller golf i dag, skriver hun.

Ifølge New York Post var det to personer som skjøt mot hverandre utenfor golfklubben. Personene skal ha skutt mot hverandre, og ikke mot Trump, skriver avisa.

Ifølge Wall Street Journal var Trump i nabobyen Palm Beach søndag. Det er her Trumps landsted Mar-a-Lago ligger.

I juli ble Trump utsatt for et attentat under et valgkamparrangement i Butler i Pennsylvania. Han ble da truffet i øvre del av det høyre øret.

Han kom ellers unna uskadd, men en Trump-tilhenger ble drept.

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)