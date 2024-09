Tallet på døde etter tyfon i Myanmar doblet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Søndagens oppdatering innebærer mer enn dobling i antall bekreftede dødsfall fra 33 i de offisielle tallene på fredag.

Ytterligere 89 mennesker er savnet etter oversvømmelsene i kjølvannet av det kraftige regnet og vinden i tyfonen, skriver avisen The Global New Light of Myanmar. Flere enn 65.000 boliger er ødelagt.

Ifølge fredagens offisielle tall har 235.000 mennesker i Myanmar måttet forlate hjemmet sitt som følge av tyfonen.

I Myanmar og nabolandene Vietnam, Laos og Thailand er nesten 350 mennesker døde som følge av tyfonens herjinger. Brorparten av dødsfallene har skjedd i Vietnam.

