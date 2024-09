Brasil har fått tilbake hellig urfolkskappe fra dansk museum

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I tillegg til president Lula var 170 representanter for urfolksgruppen tupinamba til stede ved overleveringsseremonien utenfor Brasil nasjonalmuseum i Rio.

Kappen, som er laget med 4000 fjær fra rød ibis, ble trolig tatt av europeere under kolonitiden på 1600-tallet. Den ble brukt i religiøse seremonier av tupinamba-folket i Bahia nordøst i Brasil, et område som på den aktuelle tiden var under nederlandsk kontroll.

Den første omtalen av kappen er i en danske inventarliste fra 1689, men det antas at den ble tatt fra Brasil rundt 50 år tidligere. I mer moderne tid har den vært en del av de etnografiske samlingene til Nationalmuseet i København.

I 2000 lånte museet den ut til en utstilling i Rio de Janeiro. En tupinamba-leder så kappen på utstillingen og krevde at den måtte leveres tilbake.

Etter lange diagnostisk forhandlinger, kunngjorde det danske museet i fjor at kappen skulle gis tilbake til Brasil. Den ble flyttet i juli, og nå er den altså offisielt overlevert.

– Det tok over 20 år å få kappen tilbake. Returen er et symbol på beskyttelse av våre kultur- og landrettigheter, som er truet i dagens Brasil, sier kulturarvaktivist Gliceria Tupinamba. Hun sier det er ytterligere ti lignende kapper på museer og bibliotek i Europa. Det danske museet har fortsatt én hel og tre ufullstendige kapper, sier hun.

