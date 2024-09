Stjålet Churchill-portrett gjenfunnet i Italia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bildet «The Roaring Lion» (Den brølende løven) ble tatt av den canadiske fotografene etter at Churchill talte til Canadas nasjonalforsamling i 1941. Statsministeren stiller med tversoversløyfe og et gjenstridig ansiktsuttrykk, som ble symbol på Storbritannias innbitte motstand under andre verdenskrig.

I august 2022 oppdaget ansatte ved et hotell i hovedstaden Ottawa at originalen, som hang i et leseværelse, var byttet ut med en forfalskning.

To år senere ser saken ut til å være løst. Politiet i Canada sier at de ved hjelp av tips fra publikum og kriminalteknisk detektivarbeid har funnet gjerningsmannen. Den 43 år gamle mannen, som bor 370 kilometer vest for hovedstaden Ottawa, ble pågrepet i april. Bildet ble sporet opp i Genova i Italia.

– Bildet ble solgt via et auksjonshus i London til en kjøper i Italia. Ingen av dem var klar over at det var stjålet, sier politiet.

– Vi er overlykkelig over at det ikoniske portrettet er tilbake i sitt rettmessige hjem på Fairmont Chateau Laurier, sier hotellsjef Genevieve Dumas.

– Dette portrettet er ikke bare et uerstattelig kunstverk, men også en viktig del av hotellets historie, sier hun.

Les også: Starmer lover tiårsplan for å fikse britisk helsevesen

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)