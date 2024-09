Australske Afghanistan-veteraner fratas medaljer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forsvarsminister Richard Marles sier torsdag at han har skrevet til deler offiserer som tjenestegjorde i Afghanistan for å informere dem om at medaljene deres trekkes tilbake.

Det er i tråd med en av anbefalingene til en kommisjon som i fire år gransket australske styrkers framferd i Afghanistan.

– Påstandene i Brereton-rapporten er kanskje den mest alvorlige påstanden om australske krigsforbrytelse i vår historie. Dette vil for alltid være en nasjonal skamplett, sier Marles.

Kommisjonen, som ble ledet av generalmajor Paul Brereton, konkluderte i 2020 med at det var troverdige opplysninger om påståtte ulovlige drap på 39 personer og at 25 australske soldater hadde vært med på eller delaktige i drapene. Ifølge kommisjonen skjedde drapene som en del av en kultur der unge rekrutter ble tvunget til å drepe forsvarsløse fanger for å herde dem til strid.

Regjeringen har ikke navngitt offiserene som nå mister medaljene sine. De har heller ikke sagt hvor mange som blir berørt.

En tidligere soldat ble i fjor tiltalt for krigsforbrytelser.

Australia deltok i den Nato-ledede styrken som lærte opp afghanske sikkerhetsstyrker og kjempet mot Taliban i to tiår fra 2001. Over 39.000 australske soldater tjenestegjorde i Afghanistan. 41 av dem ble drept.

