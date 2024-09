Zelenskyj ser på USA-støtte som essensielt for å vinne krigen

– Når det gjelder planen for seier, avhenger det mest av støtten fra USA i tillegg til andre partnere, sa Zelenskyj onsdag.

Uttalelsene fra den ukrainske presidenten kom samtidig som den amerikanske utenriksministeren besøker Kyiv.

De kommer også snaut to måneder før det amerikanske valget, som kan bli svært viktig for Ukrainas skjebne videre i krigen. Zelenskyj har sagt at han vil skissere en plan innen november for å ende krigen.

Han mener overraskelsesinvasjonen i russiske Kursk gjør at Kyiv kan gå inn i potensielle fredsforhandlinger med sterke kort på hånden.

Les også: – Dette er knusende for Vladimir Putin

Les også: «Mr. Normal» erstatter Jens Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)

Les også: Lars West Johnsen: Vestens frykt for Russland er borte (+)