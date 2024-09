Inflasjonen faller i USA – laveste nivå siden 2021

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fallet er raskere enn ventet og kan peke i retning av snarlige rentekutt. Det er snakk om utviklingen i konsumprisindeksen (KPI). Økningen er den laveste siden februar 2021.

Prisveksten er noe lavere enn medianprognosen fra økonomer som ble spurt av Dow Jones Newswires og Wall Street Journal.

Et inflasjonsmål der variable matpriser og energikostnader er kuttet ut, er i stor grad uendret og ligger på 3,2 prosent vekst for året. Men også sentralbankens foretrukne prisindeks PCE har vist at inflasjonen nærmer seg det langsiktige målet om 2 prosent inflasjon.

Tallene tyder på at USA har lyktes med en såkalt myk landing, der høyere rente har dempet inflasjonen uten å kaste landet ut i en resesjon.

USAs sentralbank har rentemøte neste uke. Tjenestepersoner i banken har signalisert at de er trygge på at inflasjonen er på vei mot 2-prosentmålet, og at fokuset nå er rettet mot å støtte opp om arbeidsmarkedet, som har roet seg ned.

Følgelig ventes det at beslutningstakerne lander på rentekutt for å styrke veksten og arbeidsmarkedet. Det kan styrke etterspørselen, noe som kan være gode økonomiske nyheter for Demokratene i innspurten før valget i november.

Økonomien er for tiden noe amerikanerne er svært opptatt av. Selv om inflasjonen er kraftig redusert siden toppen på 9,1 prosent i 2022, klager mange fortsatt på høye priser.

