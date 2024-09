Russland har innledet stor marineøvelse med Kina som deltaker

Øvelsen har fått navnet «Ocean-24» og skal vare fram til 16. september. Den involverer over 400 krigsskip, ubåter og støtteskip, samt over 120 fly og helikoptre. Over 90.000 soldater deltar, opplyste det russiske forsvarsdepartementet tirsdag.

Russlands president Vladimir Putin har omtalt øvelsen som den største i sitt slag på 30 år. Han oppgir også at kinesiske krigsskip og fly deltar.

Kina bekreftet mandag at landet er med på øvelsen. Ifølge en uttalelse skal marinestyrker fra de to landene seile sammen i Stillehavet, men det ble ikke gitt flere opplysninger om øvelsen.

Ifølge Putin har i alt 15 land blitt invitert til å observere øvelsene, men han nevner ingen navn.

– Vi retter spesiell oppmerksomhet mot å styrke det militære samarbeidet med vennlige stater. I dag, i forbindelse med økende geopolitiske spenninger i verden, er dette spesielt viktig, sier han.

Han beskylder også USA for å ville beholde sin militære og politiske dominans i verden for enhver pris, og for å forsøke å påføre Russland et strategisk nederlag i krigen mot Ukraina.

