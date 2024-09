Kun fire lederkandidater igjen hos toryene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed er det kun fire kandidater igjen etter tirsdagens valgrunde, den andre i prosessen. Valget avgjør hvem som skal erstatte Rishi Sunak, som varslet sin avgang etter valgnederlaget i juli.

I tirsdagens runde var det igjen høyreorienterte Robert Jenrick som fikk flest stemmer. Han trakk seg som innvandringsminister fordi han mente den daværende regjeringens planer om å sende asylsøkere til Rwanda ikke var streng nok.

De tre andre gjenværende kandidatene er tidligere handelsminister Kemi Badenoch, tidligere innenriks- og utenriksminister James Cleverley og tidligere sikkerhetsminister Tom Tugendhat.

Partiets parlamentarikere skal gjennom to avstemninger til. Deretter skal alle partimedlemmene stemme over de to gjenværende kandidatene. Det skjer i en nettavstemning fra 10. til 31. oktober, og resultatet kunngjøres 2. november.