Ukraina: Russland med ny angrepsbølge mot Kyiv

– Det var det femte luftangrepet mot Kyiv siden begynnelsen av september. Alle dronene som var farlige for hovedstaden, ble skutt ned, skriver Kyivs militære administrasjon på meldingsappen Telegram mandag.

Det ukrainske luftforsvaret melder at det har skutt ned to raketter og seks droner i løpet av dagen. Russland skal ifølge meldingen ha angrepet Ukraina fra den russiske regionen Kursk, der ukrainske soldater har inntatt et større område. Angrepene kom også fra russisk-kontrollerte områder i Donetsk øst i Ukraina, ifølge luftforsvaret.

Ukrainas energidepartement meldte samme dag at det har vært omfattende angrep på energianlegg både i sør, øst og sentrale områder av landet. I Donetsk gikk strømmen i en gruve mens over 70 arbeidere befant seg under bakken. De skal alle ha blitt hentet ut.

Ifølge ukrainske opplysninger er åtte mennesker drept og over 30 såret i løpet av det siste døgnet.

