Syrisk småby rammet av kraftig israelsk angrep – minst 18 mennesker drept

Minst 18 mennesker er drept og 37 såret, opplyser Syrias helseminister Hassan al-Ghabash.

Angrepet, som rammet flere steder sentralt i Syria, er det kraftigste israelske angrepet mot landet på mange år, ifølge Syrian Observatory of Human Rights (SOHR). Gruppa oppgir at 36 personer ble drept, hvorav flere var sivile.

Den melder også at angrepet var rettet mot bygninger der «proiranske grupper og våpenutviklingseksperter er stasjonert», blant annet et forskningssenter i Masyaf, en liten by som ligger om lag 22 mil nord for Damaskus.

Mandag morgen steg det fortsatt røyk opp fra utbrente bilvrak og trær som tok fyr i angrepet. En gul gravemaskin lå veltet, og ambulanser kjørte fortsatt rundt i byen.

Livredde barn

En av innbyggerne, Mohammed Akkari, sier at han og familien ble skrekkslagne da angrepene fikk huset til å riste like etter midnatt. Han bor i nærheten av stedet som ble rammet, sammen med kone og to barn.

– Vi har aldri hørt en så forferdelig eksplosjon. Barna mine ble livredde, sier han.

På byens sykehus blir brannmannen Mohammed Shmeil behandlet for skader i beinet og foten.

– Det vi så i denne hendelsen var noe helt spesielt, sier han.

Angrepet etterlot seg også fem store kratre i hovedveien inn til byen, opplyser en journalist som jobber for nyhetsbyrået AFP.

– Utviklet våpen

Ifølge SOHRs leder Rami Abdulrahman var regjeringsansatte forskere i gang med å utvikle presisjonsvåpen, deriblant raketter og droner, i forskningssenteret som ble rammet.

Israel har siden starten på den syriske borgerkrigen i 2011 gjennomført hundrevis av angrep i landet, særlig mot proiranske grupper.

Etter 7. oktober-angrepet på Israel og den påfølgende krigen på Gazastripen er angrepene trappet opp. Men ingen av dem har kunnet måle seg med angrepet som ble utført natt til mandag, ifølge de lokale kildene.

Også angrep mot Libanon

Israel kommenterer imidlertid sjelden disse angrepene. I stedet har israelske myndigheter flere ganger fastslått at de ikke vil la erkefienden Iran få et enda sterkere fotfeste i Syria.

Den israelske hæren (IDF) opplyste mandag at de også har angrepet Hizbollah-mål i Libanon. På Telegram skriver IDF at flyvåpenet natt til mandag angrep Hizbollah-mål i områdene Kfarkela, Taybeh Hanine og Yarine, som ligger i grenseområdene mellom landene.

Det har vært hyppige sammenstøt mellom Israel og Hizbollah, som er alliert med Hamas, sør i Libanon siden Gaza-krigen brøt ut i oktober i fjor.