Kirurg ved London-sykehus kan ha skadet 700 barn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den navngitte kirurgen jobbet ved Great Ormond Street Hospital, det mest kjente barnesykehuset i Storbritannia, fra 2017 og fram til i fjor. Mange av de 721 barna han behandlet, risikerer å ha fått varige muskel- eller nerveskader, melder BBC.

Hittil er det bekreftet skader hos 21 av 39 barn som er undersøkt. 13 av dem oppgis å ha alvorlig risiko for permanente skader. Minst ett barn fikk amputert et bein, uten at det var nødvendig, og flere andre har gjennomgått smertefulle operasjoner.

Ifølge en rapport varslet ansatte om kirurgen allerede et halvt år etter at han ble ansatt, men varselet nådde ikke sykehusledelsen før i 2022. Da startet de en tre uker lang utredning.

Mannen har ikke lenger autorisasjon som lege i Storbritannia, men jobber ifølge BBC i Dubai nå.

Kommentar: Det kommer en ny epoke for Jens Stoltenberg (+)

Les også: Avgjørelsen som kan felle Harris: – Jeg ble overrasket (+)