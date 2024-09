To Nato-land sier russiske droner fløy inn i deres luftrom

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Myndighetene i Romania sier en russisk drone fløy over deres luftrom i løpet av natt til søndag.

Det ble sendt ut jagerfly for å følge med på dronen, og det ble også sendt ut advarsler via tekstmeldinger til innbyggerne i to østlige regioner i landet, opplyser Romanias forsvarsdepartement.

Samtidig sier Latvias forsvarsminister at en russisk drone falt ned like ved byen Rezekne lørdag. Den hadde fløyet over fra grenseområdene ved Belarus, ifølge ministeren.

