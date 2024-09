Sju alvorlig skadet etter skyteepisode i Kentucky i USA – politiet jakter mann

London-ordfører Randall Weddle sier i en uttalelse at sju personer er skadet, men at ikke alle har skuddskader. Noen ble nemlig skadet i en trafikkulykke.

– Heldigvis er ingen døde per nå, men vi ber om at dere fortsetter å be for de skadede, sier han.

Ingen er så langt pågrepet, men politiet jakter en 32 år gammel mann som de mener står bak skytingen. På sine nettsider har sheriffkontoret i Laurel fylke publisert både navn og bilde av mannen. De advarer om at han trolig er bevæpnet og farlig.

Sheriffkontoret ber publikum om å holde seg unna mannen dersom de ser ham. De ber samtidig om at tips meldes inn til politiet.

Motorveien gjenåpnet

Politiet fikk rundt klokken 18 lokal tid melding om at en person skal ha avfyrt flere skudd fra et skogsområde langs motorveien, noen titalls kilometer fra London.

Nødetatene rykket ut med store ressurser, og Weddle var raskt ute med å advare innbyggere om å holde seg unna området.

I tillegg til et stort antall politibiler, var det flere ambulanser og brannbiler på stedet.

Motorveien ble holdt stengt i flere timer, men har siden blitt gjenåpnet.

Guvernør: Unngå området

Guvernør Andy Beshear i Kentucky sa senere at han var informert om hendelsen.

– Vær så snill og hold dere unna dette området. Vi kommer tilbake med flere detaljer så snart vi vet mer, skrev han på meldingstjenesten X.

London er en liten by i Laurel fylke i Kentucky. Byen ligger drøyt to og en halv time unna Louisville, og har et innbyggertall på rundt 8000, ifølge byens egen nettside.