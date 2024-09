Wafa: Minst 13 palestinere drept i israelske angrep i Gaza

I tillegg ble minst 15 personer såret i de to angrepene, skriver Wafa videre.

Den israelske hæren (IDF) sa tidligere lørdag i en uttalelse at de hadde gjennomført «presise angrep mot terrorister som opererte i et Hamas-kommandosenter nord på Gazastripen». IDF hevder det nevnte kommandosenteret var lokalisert inne i skolen og at det ble brukt for å planlegge terror mot Israel og israelske styrker.

Den israelske uttalelsen nevner ikke noe om hvor mange som ble skadet eller drept.

IDF kommer stadig med anklager om at Hamas bruker skoler og sykehus til militære formål, noe Hamas selv aviser.

I et separat angrep, ble minst fem palestinere drept i et angrep mot en boligbygning i flyktningleiren Nuseirat sentralt i Gaza, ifølge Wafa.