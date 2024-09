Gutter siktet for å ha forberedt drap i Malmö

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Guttene, som er 14 og 16 år gamle, ble pågrepet på sentralstasjonen i den sørsvenske byen. Den yngste er overført til barnevernet, mens den eldste er i politiets varetekt.

Statsadvokaten bekrefter pågripelsen, men ønsker ikke å si noe om omstendighetene.

Politiets pressekontakt Sara Andersson sier deres folk oppsøkte stasjonen torsdag kveld for å kontrollere to personer, og at det da oppsto mistanke om lovbrudd.

Hun har ingen opplysninger om hvorvidt guttene hadde våpen med seg, og det foreligger ingen formell mistanke om våpenlovbrudd. Andersson kan ikke si noe om hvorfor politiet har mistanke om drapsforberedelser.