Hamas ber USA legge skikkelig press på Israel

– Hvis den amerikanske administrasjonen og president Biden virkelig ønsker å oppnå en våpenhvile og en avtale om full fangeutveksling, må de legge fra seg sin blinde partiskhet, sier Khalil al-Hayya med henvisning til USAs Israel-støtte.

– De må utøve reelt press på Netanyahu og hans regjering, sier Hayya, som holder til i Qatar, en videouttalelse torsdag.

Månedsvis med forhandlingsrunder med mekling fra USA, Qatar og Egypt har så langt ikke fått noen slutt på krigføringen på Gazastripen, ei heller utveksling av gisler og fanger.

Hamas og Israel har gitt hverandre skylda for at forhandlingene står i stampe. Hayya gjentar torsdag at Hamas ikke vil vurdere noen avtaleforslag som ikke innebærer en full tilbaketrekning av israelske styrker fra Gaza.

Det gjelder særlig Philadelphi-korridoren, en liten landstripe på Gazas grense til Egypt. Statsminister Benjamin Netanyahu krever å beholde kontrollen over korridoren, men også Egypt er sterkt imot at israelske styrker skal stå her.

Netanyahu begrunner kravet, som ikke lå inn i tidligere versjoner av våpenhvileforslaget, med behov for å hindre våpensmugling.

– Vi avviser å gå tilbake til start eller bli fanget i en ond sirkel som tjener Netanyahus mål, sier Hayya.

