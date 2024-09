Protester mot Netanyahu fortsetter i Israel

Protestene tok for alvor av søndag etter at de militære avdekket at seks gisler som ble funnet døde i Rafah før helgen, ble skutt da israelske soldater nærmet seg.

I helgen demonstrerte flere hundre tusen israelere mot Netanyahu i Tel Aviv, Jerusalem og andre byer, og mandag gikk titusener av israelere til generalstreik.

Mange israelere gir Netanyahu skylden for at stadig flere gisler blir drept, og krever at han går med på en våpenhvile og avtale om utveksling av gisler før det er for sent. Det er trolig fortsatt rundt 65 gisler i live i Gaza.

USA opplyser at de jobber sammen med Qatar og Egypt om et nytt og endelig forslag til våpenhvile, og FNs sikkerhetsråd planlegger å møtes onsdag for å drøfte krigen.

