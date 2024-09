Hva nå, Netanyahu?

For noen dager siden ble likene til seks israelske gisler funnet. Seks familiers håp om å få tilbake sine elskede, ble knust.

Hvor mange gisler av de opprinnelige gislene som er i live, vet ingen, men hvis statsminister Benjamin Netanyahus mål virkelig har vært å få hjem så mange gisler som mulig, har han mislyktes totalt med sin vanvittige krigføring siden 7. oktober.

På spørsmål om Israels leder gjør nok, var svaret et kontant nei

Den folkelig opposisjonen innad i Israel mot statsministeren har lenge vært stor, men den er tiltakende etter nyheten om de seks døde gislene. Søndag og mandag var det store demonstrasjoner. Opp til 800.000 gikk ikke på jobb, ifølge israelsk LO, men tok til gatene i protest over hele landet.

Kravet i generalstreiken som lammet deler av landet, var at Netanyahu får på plass en våpenhvile slik at gislene som holdes av Hamas, settes fri. Påstander fra mange hold i Israel, også fra forsvar- og sikkerhetskretser, er at det er statsministeren selv som motarbeider en slik avtale.

Tirsdag morgen sa USAs president Joe Biden det samme. På spørsmål om Israels leder gjør nok, var svaret et kontant nei.

Israels statsminister fortsetter steilt å peke på at det er Hamas som motsetter seg en våpenhvile. Han vedkjenner seg ingen skyld og gir ikke etter på noen av sine krav, tross krav om dette fra allierte og egne borgere. Dette gjelder blant annet krav om Israelsk kontroll over grenseovergangen mellom Egypt og Gaza. Netanyahu forhandler åpenbart ikke.

Samtidig peker stadig flere på statsministeren som det største hinderet for fred. Mye tyder på at teoriene om at Netanyahu trenger krigen og voldsspiralen for å bli i posisjon og ute av fengsel, stemmer.

I så fall er det Netanyahu som holder Israel som gissel.

Les også: Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit: – Palestinerne har et diplomatisk overtak på Israel (+)

Les mer om Israel-Palestina-konflikten