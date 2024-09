Maduro flytter jul til oktober

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den 61 år gamle tidligere bussjåføren står foran sin tredje seksårsperiode som president, til tross for at opposisjonen mener at deres kandidat vant valget.

– For å hedre dere, og i takknemlighet, skal jeg utstede et dekret om at jul flyttes til 1. oktober, sa Maduro på TV mandag.

Det er ikke første gang Maduro flytter jul siden han overtok etter avdøde president Hugo Chávez i 2013. Denne gangen synes formålet å være å avlede det omfattende raseriet over valget.

USA og en rekke latinamerikanske land mener opposisjonskandidaten Edmundo González vant valget, og selv allierte av Maduro som Brasil og Colombia vil ikke anerkjenne resultatet før valgprotokollene er offentliggjort.

Minst 27 mennesker er drept, 200 skadet og 2400 arrestert i forbindelse med demonstrasjoner mot regimet etter valget.

