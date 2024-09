Wennesland: Ødeleggelsene etter Israels angrep er katastrofale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg returnerte til Gaza i dag og så med egne øyne de katastrofale følgene, heter det i en kunngjøring fra den norske diplomaten.

– Omfanget av ødeleggelsene er enormt, de humanitære behovene er kolossale og skyhøye, og sivile fortsetter å bære hovedbyrden av denne konflikten, fortsetter Wennesland.

Grufulle dødstall

Nærmere 41.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep de siste elleve månedene, flertallet av dem barn og kvinner.

90 prosent av Gazas 2,3 millioner innbyggere er ifølge FN drevet på flukt og lever under primitive forhold, strøm- og vannettet er ødelagt og store deler av helsevesenet er rasert.

– Jeg fordømmer utvetydig de grufulle sivile dødstallene i Gaza, sier Wennesland.

Hyller hjelpearbeidere

Nærmere 900 helse- og hjelpearbeidere er drept i israelske angrep, blant dem 216 FN-ansatte.

Wennesland berømmer de FN-ansatte som med fare for eget liv fortsetter arbeidet i Gaza.

– Deres engasjement og tapperhet for å yte kritisk støtte til dem som trenger det, er virkelig prisverdig, sier han.

Må stoppe

Wennesland gjentar på nytt kravet om umiddelbar våpenhvile for å hindre at flere liv går tapt.

– En avtale er avgjørende for å redde liv, redusere regionale spenninger og gjøre det mulig for FN, i samarbeid med palestinske myndigheter, å fremskynde innsatsen for å møte de presserende behovene til Gazas befolkning, sier han.

– Denne pågående konflikten har ødelagt livet til utallige familier. Det må stoppe, sier han.

