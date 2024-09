Demokrater ber Netanyahu inngå våpenhvile i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Senator Dick Durbin sier på X at han er knust av nyheten om at israelsk-amerikanske Hersh Goldberg-Polin er funnet død, og at en våpenhvile nå må inngås så snart som mulig.

– En våpenhvile må inngås straks slik at de gjenværende gislene kan løslates, og bistand begynne å strømme inn i Gaza, sier Durbin, som er nest høyest rangerte demokrat i Senatet.

Jonathan Dekel-Chen, som har en sønn med amerikansk statsborgerskap som er gissel i Gaza, sier at Israels statsminister Benjamin Netanyahu nekter å forhandle med Hamas om å hente gislene hjem, og at tiden er i ferd med å renne ut.

Republikanske kongressmedlemmer gikk søndag ikke inn for å presse Israel til en våpenhvile, og noen av dem sa at Biden-administrasjonen ikke gjør nok for å støtte Israel i kampen mot Hamas.

Les også: «Mr. Normal» erstatter Jens Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)

Les også: Spår tap for Donald Trump: – Folk er lei av løgnene (+)