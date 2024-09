Urovekkende nedgang i kondombruk blant tenåringer

Det kommer fram i nylig publisert en undersøkelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Kondombruken blant seksuelt aktive ungdommer gikk betydelig ned mellom 2014 og 2022, noe som utsatte dem for økt risiko for seksuelt overførbare infeksjoner, uplanlagte svangerskap og utrygge aborter, slås det fast i rapporten.

Bekymret for utviklingen

For gutter var nedgangen ni prosentpoeng, mens for jenter var den seks.

– Denne trenden er bekymringsfull, ettersom det å ikke bruke kondom utsetter unge mennesker for risiko for seksuelt overførbare infeksjoner og, spesielt hvis ingen andre former for prevensjon brukes, uønsket graviditet, skriver forfatterne av studien, som inkluderer forskere fra Universitetet i Bergen.

Nesten 250.000 ungdommer fra 42 land i Europa og deler av Sentral-Asia, pluss Canada, var med i oversikten. Norge er blant landene som var med i undersøkelsen, men data for kondombruk ble ikke innhentet herfra.

Dårligst i Sverige

I 2022 rapporterte én av fem 15 år gamle gutter og én av sju 15 år gamle jenter at de hadde hatt samleie. 30 prosent av guttene og 36 prosent av jentene brukte ikke kondom ved siste samleie, og ytterligere ni prosent av guttene og sju prosent av jentene visste ikke om de eller partneren deres hadde brukt kondom.

Disse tallene varierte mye på tvers av land og regioner. Blant guttene var det færrest som rapporterte kondombruk i Sverige (43 prosent), mens det var størst sannsynlighet for kondombruk blant guttene i Sveits (77 prosent).

– Selv om funnene i rapporten er nedslående, er de ikke overraskende, sier Dr. Hans Henri P. Kluge, WHOs regiondirektør for Europa.

