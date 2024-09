Russisk viseutenriksminister: Vi vil endre vår kjernefysiske doktrine

Uttalelsen kommer fra viseutenriksminister Sergej Riabkov søndag og er sitert det statlige nyhetsbyrået TASS.

Han sa ikke noe om hva endringene ville innebære.

Russlands nåværende kjernefysiske doktrine, fastsatt i et dekret av president Vladimir Putin i 2020, sier at det kan bruke atomvåpen i tilfelle et atomangrep fra en fiende eller et konvensjonelt angrep som truer landets eksistens.

Russiske myndigheter har tidligere sagt at de vurderer endringer. Riabkovs utspill er den mest kategoriske uttalelsen til nå om at de vil fortsette med dette.

– Arbeidet er på et avansert stadium, og det er en klar intensjon om å gjøre endringer, uttaler han.

Russland anklager Vesten for å bruke Ukraina som påskudd for å føre krig mot seg.

