Mann forsøkte å ta seg inn på pressefelt på Trump-folkemøte

Mannen kom seg over et gjerde før han prøvde å klatre opp på en plattform der TV-reportere sto og kameraer var plassert. Folk i nærheten forsøkte å dra ham ned, og de fikk raskt hjelp. Mannen ble omringet av politi og betjenter fra sheriffen før han ble skutt med elektrosjokkvåpen.

Like etter la politiet en annen mann i publikum i håndjern og førte ham ut av bygningen, men det er uklart om dette hadde noe å gjøre med den andre mannen.

Hendelsen skjedde like etter at Trump kritiserte USAs massemedier for det han mener er urettferdig dekning. Særlig kritiserte han CNN, som han mener smisket i sitt intervju med Trumps motkandidat Kamala Harris og hennes visepresidentkandidat Tim Walz torsdag.

Sikkerheten på Trumps folkemøter kom også i søkelyset etter at ekspresidenten ble utsatt for et attentat på et folkemøte i Pennsylvania i juli. Trump overlevde fordi han snudde på hodet i siste sekund, slik at kula streifet øret hans. Siden har sikkerheten vært trappet betydelig opp på politiske arrangementer i USA.

Det var ikke umiddelbart klart hvilken intensjon mannen hadde eller om han er tilhenger eller motstander av Trump. Kritikk av pressen er en vanlig del av Trumps taler på folkemøtene, noe som ofte fører til at tilhengerne snur seg mot pressedelen og buer, gjerne mens de viser fingeren.

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)