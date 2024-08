Haaretz: IDF har funnet flere døde gisler på Gazastripen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avisen skriver at det israelske militæret nå jobber med å få identifisert dem og hentet dem ut, men at det vil ta flere timer.

En organisasjon som representerer pårørende til dem som ble tatt som gisler av Hamas, skriver i en uttalelse at statsminister Benjamin Netanyahu har «sviktet gislene» og at «det er nå et faktum», melder Haaretz.

– Fra og med i morgen kommer landet til å skjelve, vi ber allmennheten være forberedt, skriver organisasjonen og legger til at det søndag morgen vil komme «ytterligere, detaljerte meldinger».

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) bortførte rundt 250 israelere og utlendinger under angrepet 7. oktober i fjor. Rundt 1200, stort sett sivile, ble drept i angrepet.

IDF regner med at om lag 100 personer fortsatt holdes som gissel på Gazastripen.